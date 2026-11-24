कानपुर के भीतरगांव कस्बे में 26 नवंबर से छह दिनों तक ब्रजधाम की छटा बिखरेगी। वर्ष 1877 से चली आ रही श्रीकृष्ण लीला की 150वीं प्रस्तुति में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक के प्रसंगों का मंचन होगा। श्रीकृष्ण, राधा, बलदाऊ और कंस समेत सभी प्रमुख पात्रों की भूमिका गांव के बच्चे निभाएंगे। एक दिसंबर को कंस वध के साथ 17 दिवसीय ग्रामीण मेले का भी शुभारंभ होगा।

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डेढ़ सदी पुरानी इस परंपरा को ग्रामीण आज भी सामूहिक प्रयासों से जीवंत रखे हैं। छह दिवसीय श्रीकृष्ण लीला में भगवान कान्हा के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं, कंस के अत्याचार और अंत में कंस वध तक के प्रसंगों का मंचन किया जाएगा। हर प्रसंग के साथ दर्शक कृष्ण भक्ति में सराबोर होंगे यह लीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कस्बे की सांस्कृतिक पहचान और पुरखों की विरासत भी है।