विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ओपीडी इमारत की पीछे की तरफ दूसरी मंजिल पर मधुमक्खियों ने कई छत्ते लगा रखे हैं। मंगलवार की दोपहर पौने तीन बजे के करीब अचानक छत्तों से मधुमक्खियों का झुंड निकल कर आईपीडी भवन की तरफ उड़ने लगा। इस दौरान भर्ती मरीजों को देखने के लिए जा रहे तीमारदारों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कई लोगों ने ब्लड बैंक और सीटी स्कैन कक्ष में घुसकर खुद को सुरक्षित किया। मधुमक्खियों के हमले से परिसर में चीख-पुकार मच गई। मधुमक्खियों ने करीब 15 लोगों को अपना निशाना बनाया। इसमें हरपालपुर थाना के बांसी गांव निवासी छोटे भईया, लोनार थाना क्षेत्र के जमुनियापुरवा निवासी रामऔतार और उनका भाई राम दास और पचदेवरा निवासी चार वर्षीय सोनी मधुमक्खियों के हमले से गंभीर घायल हो गई। घायलों का उपचार किया गया है। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि दीवार पर लगे छत्तों को हटवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।हालात बिगड़ते देख आईपीडी भवन का मुख्य दरवाजा भी करीब 15 मिनट तक बंद रखना पड़ा ताकि मधुमक्खियों का झुंड अंदर न पहुंच सके। करीब एक घंटे तक अस्पताल परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा। मरीजों और तीमारदारों को इधर-उधर जाने में भी परेशानी हुई।पचदेवरा की सोनी पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसी बीच वहीं पर तैनात सुरक्षा गार्ड राम प्रताप बच्ची को गोद में उठाकर एक्सरे कक्ष में घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद भी मधुमक्खियों ने उसे दो जगह काट लिया। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।