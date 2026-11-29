{"_id":"6b0bfcfe423366da280c6669","slug":"video-kanpur-nagar-panchayat-sets-up-a-garbage-dump-near-mahila-ghat-devotees-likely-to-face-inconvenience-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: महिला घाट के पास नगर पंचायत ने बना दिया कूड़ाघर, श्रद्धालुओं को होगी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धार्मिक और पर्यटन नगरी बिठूर के महिला घाट के पास नगर पंचायत कर्मियों ने कूड़ाघर बना दिया है। गंगा घाट के नजदीक कूड़ा एकत्र किए जाने से आसपास गंदगी फैलने और दुर्गंध उठने की आशंका है। बिठूर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक गंगा स्नान व धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में घाट के पास कूड़ाघर बनाए जाने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट जैसे धार्मिक स्थल के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नगर पंचायत को यहां से कूड़ाघर हटवाकर किसी दूसरे स्थान पर व्यवस्था करनी चाहिए।

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