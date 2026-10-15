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कानपुर: तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत, मृतक की शिनाख्त नहीं

Shikha Pandey

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:40 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:40 PM IST







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कैंट थानाक्षेत्र में सर्किट हाउस के पास गुरुवार तड़के एक तेज रफ्तार कार सवार ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार दीवार से जा टकराई। घटना के बाद चालक समेत उसमें बैठे लोग कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ... और पढ़ें

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