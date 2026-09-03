{"_id":"6a9906279ff35be64c08a9a8","slug":"video-kanpur-major-administrative-action-in-ghatampur-land-cleared-of-illegal-encroachment-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा मुक्त कराई गई जमीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में प्रशासन ने भूमि विवाद और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अविचल प्रताप सिंह और तहसीलदार ओम प्रकाश ने मौके पर खड़े होकर जेसीबी से निजी भूमि पर बने पिलर हटवाकर जमीन स्वामी को कब्जा दिलाया। वहीं, एक अन्य मामले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले मुश्ताक अहमद को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इसके अलावा, राजस्व टीम से सीमांकन कराकर मुक्त कराई गई सरकारी जमीन वन विभाग और ग्राम सभा को वृक्षारोपण के लिए सौंप दी गई है।

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