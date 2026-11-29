{"_id":"6b0be34fac1e6fac6c00414e","slug":"video-kanpur-maharajpur-station-house-officer-janardan-singh-given-an-affectionate-farewell-upon-his-transfer-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तबादले पर महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह को दी गई भावभीनी विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के महाराजपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह के तबादले पर रविवार को थाना परिसर में हुए विदाई समारोह में पुलिसकर्मियों व क्षेत्रीय लोगों ने फूल-मालाओं और शॉल-पटका ओढ़ाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। एसआई राजमोहन मिश्रा ने शायरी के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, जबकि इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह ने बेहतर पुलिसिंग के लिए टीम भावना व आपसी सहयोग का आभार जताते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं पाईं।

... और पढ़ें