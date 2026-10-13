{"_id":"6acdb03ddb3687c862085dea","slug":"video-kanpur-lighting-system-falters-beneath-mandhana-flyover-lights-flickering-due-to-line-fault-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना फ्लाईओवर के नीचे प्रकाश व्यवस्था चरमराई, लाइन फाल्ट से लाइट हो रहीं फ्लकचुएट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: मंधना फ्लाईओवर के नीचे प्रकाश व्यवस्था चरमराई, लाइन फाल्ट से लाइट हो रहीं फ्लकचुएट

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 09:44 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 09:44 AM IST







Link Copied



मंधना फ्लाईओवर के नीचे लगी लाईटें लाइन फाल्ट होने की वजह से लगातार जलबुझ रही हैं। इस फॉल्ट की वजह से हाइवे के फ्लाईओवर के नीचे लेन में प्रकाश के लिए लगी लाईटें लगातार जलबुझ रही हैं। लाइन में खराबी की वजह से करीब एक किलोमीटर के दायरे में हाईवे की दोनों लेन पर अंधेरा पसरा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन