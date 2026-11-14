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कानपुर: कोहरे की चादर में लिपटा कुरसौली क्षेत्र, मकान...पेड़ और खेत भी धुंधले नजर आए

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:57 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:57 AM IST







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शनिवार सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। कुरसौली क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे के चलते मकान, खेत और पेड़ धुंध में लिपटे दिखाई दिए। सुबह के समय दृश्यता कम होने से आसपास की चीजें भी साफ नजर नहीं आ रही थीं। ग्रामीण इलाकों में दूर तक कोहरे का असर दिखाई दिया। ... और पढ़ें

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