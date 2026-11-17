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कानपुर: केडीए ने पांच अवैध निर्माण सील किए, छह को दिए नोटिस
पटकापुर में हुए अग्निकांड के बाद केडीए प्रशासन ने मंगलवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पांच निर्माण सील किए गए, जबकि छह भवनों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए। जोन-1ए के प्रवर्तन दस्ते ने कर्नलगंज में तीन और बेकनगंज व चमनगंज में एक-एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इनमें कर्नलगंज में प्लॉट नंबर 96/21 आशू व अन्य, 96/15 में राजू व अन्य, 96/15 में नियाज व अन्य, बेकनगंज के प्लाट नंबर 98/220 में मो. आरिफ और चमनगंज के प्लॉट नंबर-105/196 में नूर आलम बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करा रहे थे। नूर आलम करीब 350 वर्ग गज में निर्माण करा रहा था। बताया गया कि वह एक राजनीतिक दल से जुड़ा है। छह अन्य भवनों को भी सीलिंग के लिए नोटिस दिए गए।
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