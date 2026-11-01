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कानपुर: दिवाली पर महका चकेरी का जेके चौराहा, मिट्टी के दीयों और दीयालियों से सजी दुकानें
कानपुर में दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। चकेरी के जेके चौराहे पर कुम्हारों ने मिट्टी से बने सुंदर दीये, दीपक, दीयालियों और अन्य पारंपरिक सामानों की दुकानें सजा ली हैं। त्योहारी सीजन में दीयों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, जिससे पारंपरिक हस्तशिल्प और माटी कला से जुड़े शिल्पकारों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है।
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