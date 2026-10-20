कानपुर: भीतरगांव इलाके में रिंद नदी और रामगंगा नहर में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन

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दशहरा के दिन भीतरगांव ब्लॉक के कई गांवों में मां दुर्गा की स्थापित प्रतिमाओं का नवरात्रि समापन पर विसर्जन जारी है। कस्बा साढ़ में स्थापित किए गए वाहनों पर मां दुर्गा की प्रतिमा रखकर भक्त ढोल-नगाड़ों के बीच नाचते-गाते विसर्जन स्थलों तक पहुंच रहे हैं। रिंद नदी और रामगंगा नहर में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि सड़कों पर श्रद्धालुओं के जुलूस निकल रहे हैं।

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