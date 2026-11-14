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कानपुर: छठ पर्व पर विजयनगर सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़, व्रती महिलाओं ने की खरीदी पूजन सामग्री

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 04:33 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 04:33 PM IST







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लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ को लेकर कानपुर के बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को विजयनगर सब्जी मंडी में व्रती महिलाओं और परिजनों ने सूप, दउरा, फल और अन्य पूजन सामग्रियों की जमकर खरीदारी की, जिससे पूरे बाजार में भारी रौनक रही। ... और पढ़ें

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