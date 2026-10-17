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कानपुर हाईवे ढाबा लूटकांड का खुलासा, 250 सीसीटीवी खंगालकर एक आरोपी गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 02:39 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 02:39 PM IST







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महाराजपुर क्षेत्र स्थित तिवारीपुर गांव के पास नौ अक्तूबर को हाईवे किनारे बने देहाती हवेली ढाबा संचालक से लूट को अंजाम दिया गया था। मामले में पुलिस एक आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी अमन यादव और ऋषभ पाल अभी भी फरार हैं। ... और पढ़ें

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