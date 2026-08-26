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कानपुर: जमकर बरसे मेघ, मंधना बिठूर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से धान किसानों के चेहरे खिले

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 07:46 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 07:46 PM IST







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बुधवार शाम करीब 5 बजे बिठूर मंधना टिकरा कुरसौली और चौबेपुर क्षेत्र में तेज गड़गड़ाहट के साथ जमकर मेघ बरसे। मूसलाधार बारिश से धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल गए। इस बार किसानों की उम्मीद है कि धान का उत्पादन अच्छा होगा। ... और पढ़ें

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