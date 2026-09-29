कानपुर: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो लोग घायल

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चकेरी थानाक्षेत्र के श्याम नगर ओवरब्रिज पर मंगलवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर देख हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि दूसरे को परिजन निजी अस्पताल ले गए है।

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