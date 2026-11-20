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कानपुर के किदवई नगर स्थित गुरुद्वारा बाबा नामदेव में भगत शिरोमणि नामदेव का जन्मदिवस बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां शबद कीर्तन व गुरबाणी गायन से संगत निहाल हो उठी। आयोजन के उपरांत गुरुद्वारा समिति की ओर से वार्ड 14, 16 और 39 की बस्तियों में रहने वाले लोगों को गुरु का अटूट लंगर व प्रसाद वितरित किया गया।

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