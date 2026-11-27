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कानपुर: हिंदू आध्यात्मिक मेले में गति परिवार ने किया यज्ञ, भगवान वेंकटेश्वर के देवस्थान रथ में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:01 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:01 PM IST







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कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक मेले के दौरान गति परिवार के सदस्यों ने यज्ञ में भाग लिया, वहीं भगवान वेंकटेश्वर के देवस्थान रथ में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान और देवस्थान रथ के दर्शन से मेला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। ... और पढ़ें

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