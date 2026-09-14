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कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ का कहर, रास्तों पर भरा है पानी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे ग्रामीण

Himanshu Awasthi

Updated Mon, 14 Sep 2026 01:54 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 01:54 PM IST







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कानपुर के ख्योरा कटरी क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप जारी है। भोपालपुरवा और भगवानदीनपुरवा की गलियों व मुख्य रास्तों पर 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। जलजमाव के कारण किसी अनहोनी के डर से ग्रामीणों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है, जिससे बनियापुरवा स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति न के बराबर हो गई है। ... और पढ़ें

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