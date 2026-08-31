{"_id":"6a95437b02aa46eb5909111f","slug":"video-kanpur-family-members-stage-a-road-blockade-following-deaths-of-two-youths-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हादसा नहीं हत्या है... परियर पुल पर दो युवकों की मौत के बाद परिजनों का जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर थाना क्षेत्र के परियर पुल पर रविवार रात हुए हादसे में दो रिश्तेदार भाइयों की मौत के बाद सोमवार को परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों ने हादसे को दुर्घटना मानने से इनकार करते हुए अज्ञात वाहन चालक पर जानबूझकर बाइक में टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप लगाया और सड़क पर जाम लगा दिया। परिजन सीसीटीवी फुटेज दिखाने और वाहन चालक की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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