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कानपुर: श्याम नगर में दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रोमांच, हरमिलाप स्कूल ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया
कानपुर के चकेरी स्थित श्याम नगर के ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय 'केसस वॉलीबॉल टूर्नामेंट' का भव्य समापन हुआ। तीन और चार नवंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर के प्रतिष्ठित विद्यालयों की टीमों ने अपना हुनर दिखाया। रोमांचक मुकाबलों के बीच हरमिलाप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। समापन पर स्कूल प्रबंधक व प्रधानाचार्य राखी सिंह ने विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
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