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कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर कॉलोनी में घर में घुसकर किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल 78 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश यादव की बुधवार दोपहर मौत हो गई। घटना के करीब दो-तीन महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर जाम लगा दिया।

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