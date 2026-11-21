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बिठूर के धुन्नी नाला स्थित बायो ट्रीटमेंट प्लांट की बदहाली को लेकर अमर उजाला में गुरुवार को प्रकाशित खबर का असर हुआ है। खबर में प्लांट के आधे हिस्से से बायो प्लांट्स गायब होने और गंदे पानी के गंगा में जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इसे संज्ञान में लेते हुए नमामि गंगे की ओर से सुधार कार्य शुरू करा दिया गया है। प्लांट के जिन हिस्सों से बायो प्लांट्स गायब थे, वहां पहले साफ-सफाई कराई गई। इसके बाद नए बायो प्लांट्स मंगवाकर उन्हें दोबारा लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।

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