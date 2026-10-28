कानपुर: मकसूदाबाद में नालियां चोक, गलियों में भरा सीवर का पानी

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कल्याणपुर ब्लॉक के मकसूदाबाद गांव में नालियां चोक होने से गलियों में सीवर का पानी भर गया है। इससे उठ रही दुर्गंध के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलनिकासी बाधित होने से लोगों का गलियों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने नालियों की सफाई कराकर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

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