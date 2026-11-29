{"_id":"6b0bf980b4807bc0cc0ef1fa","slug":"video-kanpur-drain-cleaned-near-bithoor-nagar-panchayat-sewage-water-cleared-from-the-road-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर:नगर पंचायत बिठूर के पास नाली की हुई सफाई, सड़क से हटा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में अमर उजाला की खबर का असर हुआ है। नगर पंचायत बिठूर के पास चौक नाली की सफाई करा दी गई है। नाली चोक होने से सीवर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेकर नगर पंचायत की ओर से नाली की सफाई कराई गई। इसके बाद सड़क पर जमा सीवर का पानी हट गया। इससे स्थानीय लोगों को राहत मिली है।

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