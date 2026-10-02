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कानपुर: घाटमपुर में नाती से विवाद और मारपीट से दुखी बाबा ने जहर खाकर दी जान

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 04:51 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 04:51 PM IST







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पतारा चौकी अंतर्गत बरनाव गांव में नाती की करतूत से दुखी होकर बुजुर्ग ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार, शराबी नाती ने गुरुवार शाम बुजुर्ग के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। ... और पढ़ें

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