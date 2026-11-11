{"_id":"6af4a0bc32b2672ca10abb8a","slug":"video-kanpur-dispute-erupts-after-collision-between-two-scooters-miscreants-go-on-a-rampage-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: दो स्कूटियों की भिड़ंत के बाद विवाद, दबंगों ने मचाया तांडव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: दो स्कूटियों की भिड़ंत के बाद विवाद, दबंगों ने मचाया तांडव

Shikha Pandey

Updated Wed, 11 Nov 2026 10:37 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 10:37 PM IST







Link Copied



दो स्कूटियों की भिड़ंत के बाद विवाद हो गया। दबंगों ने तांडव मचाया। पत्थर और डंडों से स्कूटी को चकनाचूर किया। घटना सीसामऊ थाना क्षेत्र के लेनिन पार्क ढाल की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन