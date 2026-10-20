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कानपुर: कांशीराम ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य महानिदेशक का औचक निरीक्षण, सीएमएस और सीएमओ रहे मौजूद

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:43 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:43 PM IST







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महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सोमवार को काशीराम संयुक्त चिकित्सालय व ट्रामा सेंटर कानपुर नगर में औचक निरीक्षण किया। इसमें सीएमएस डॉक्टर पीयूष मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, डॉ. सीमा राय एवं क्वालिटी मैनेजर नेहा तिवारी आदि मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई। ... और पढ़ें

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