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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Devotees thronged shops selling decorative items on Janmashtami and shopped enthusiastically

कानपुर: जन्माष्टमी पर सजावटी सामान की दुकानों पर उमड़े भक्त, जमकर की खरीदारी

Thu, 03 Sep 2026 06:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:38 PM IST
Kanpur: Devotees thronged shops selling decorative items on Janmashtami and shopped enthusiastically
शुक्रवार को देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी को लेकर भक्तों ने गुरुवार से ही तैयारी शुरू कर दी है। मंधना चौराहे पर सजावटी समान की कई दुकानें लगी हुई जिनभर दिनभर लोगों ने घरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के पोस्टर और सजावटी सामान की खरीदारी की।
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