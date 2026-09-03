कानपुर: जन्माष्टमी पर सजावटी सामान की दुकानों पर उमड़े भक्त, जमकर की खरीदारी

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शुक्रवार को देश भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी को लेकर भक्तों ने गुरुवार से ही तैयारी शुरू कर दी है। मंधना चौराहे पर सजावटी समान की कई दुकानें लगी हुई जिनभर दिनभर लोगों ने घरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण के पोस्टर और सजावटी सामान की खरीदारी की।

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