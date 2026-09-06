कानपुर मर्डर: पॉश सोसाइटी में हत्या, फ्लैट में पड़ा मिला शव, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में एक शख्स का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीक निरीक्षण किया। मृतक की पहचान अपार्टमेंट के सी-104 फ्लैट निवासी विनीत मिनोचा के रूप में हुई है।

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हाई-सिक्योरिटी वाली इस पॉश सोसाइटी के भीतर हुई इस वारदात से आसपास के निवासियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया, जिसने साक्ष्य संकलित किए हैं। परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।