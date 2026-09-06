कन्नौज: सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग को वाहन ने रौंदा, 10 मीटर तक घसीटने के बाद थमी सांसें, परिजनों का हंगामा

कन्नौज जिले में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के हंसापुरवा गांव निवासी लालाराम (60) रविवार सुबह शौच के बाद गांव से गुजर रहे खैरनगर मार्ग के किनारे बैठ गए। इसी दौरान खैरनगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर के दौरान वाहन बुजुर्ग को करीब 10 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। हादसे में लालाराम की मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस पर परिजनों ने पहले घटना के संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की और शव ले जाने से पहले कार्रवाई की बात पर अड़ गए।