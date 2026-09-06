कन्नौज: सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग को वाहन ने रौंदा, 10 मीटर तक घसीटने के बाद थमी सांसें, परिजनों का हंगामा
Kannauj News: तिर्वा कोतवाली अंतर्गत हंसापुरवा में सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग को बेकाबू वाहन ने रौंद दिया और 10 मीटर तक घसीट ले गया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस वाहन चालक की तलाश कर रही है।
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कन्नौज जिले में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के हंसापुरवा गांव निवासी लालाराम (60) रविवार सुबह शौच के बाद गांव से गुजर रहे खैरनगर मार्ग के किनारे बैठ गए। इसी दौरान खैरनगर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर के दौरान वाहन बुजुर्ग को करीब 10 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। हादसे में लालाराम की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस पर परिजनों ने पहले घटना के संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की और शव ले जाने से पहले कार्रवाई की बात पर अड़ गए।
परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस
पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि परिजनों को समझाया जा रहा है। जल्द ही विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।