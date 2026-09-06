यूपी: बाढ़ की विभीषिका देखने आज चित्रकूट पहुंचेंगे योगी, हवाई सर्वे में देखेंगे हालात, रातोंरात चमका रामघाट
Chitrakoot News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे और रामघाट पर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। सीएम के दौरे के चलते रामघाट पर बाढ़ से बने 30 फीट गहरे गड्ढों को रातों-रात भरकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्रकूट दौरे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद रामघाट में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेंगे और व्यापारियों से संवाद करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम का हेलीकॉप्टर सुबह 11.50 बजे देवांगना एयरपोर्ट पर उतरेगा। उनके साथ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट से 12.10 बजे वह सड़क मार्ग से काफिले के साथ रामघाट पहुंचेंगे, जहां बाढ़ की विनाशलीला देखेंगे और प्रभावित दुकानदारों का दर्द सुनेंगे।
इसके बाद 12.25 बजे सीतापुर रैन बसेरा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। 12.40 बजे रामायण प्रेक्षागृह में राहत सामग्री वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1.50 बजे वह एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों मंदाकिनी में आई बाढ़ से जनपद के 36 गांव प्रभावित हुए थे। सैकड़ों घर जमींदोज हो गए और खेतिहर जमीन व खरीफ की फसल बर्बाद हो गई थी।
सीएम के दौरे से पहले रातों-रात चमका रामघाट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से कुछ घंटे पहले रामघाट की तस्वीर रातोंरात बदल दी गई। बाढ़ से बने 30 फीट गहरे गड्ढे को रात भर जेसीबी से भरकर घाट को समतल किया गया। सुबह से नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे रहे। सीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडो टीम ने घाट का बारीकी से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रामघाट को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और दुकानदारों को भी क्षेत्र से हटा दिया गया है। दुकानदारों ने तंज कसते हुए कहा कि जो काम महीनों से नहीं हो रहा था, वह एक रात में हो गया।