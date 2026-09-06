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कानपुर: इंदिरा नगर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट में मिला बुजुर्ग का शव

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 10:33 AM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 10:33 AM IST







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कल्याणपुर के इंदिरा नगर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट सी-104 में रहने वाले विनीत मिनोचा की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं, वहीं एडीसीपी वेस्ट के मुताबिक मामले के जल्द खुलासे के लिए टीमों का गठन कर जांच की जा रही है। ... और पढ़ें

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