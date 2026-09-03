कानपुर देहात: सोते समय भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मासूम भाई-बहन की मौत, पिता घायल

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मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसेन गांव में बुधवार देर रात बारिश के दौरान कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। कमरे में माता-पिता के साथ सो रहे मासूम भाई-बहन और उनके पिता मलबे में दब गए। हादसे में सात वर्षीय बेटी पलक और एक वर्षीय बेटे लवी की मौत हो गई, जबकि पिता श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। मां संगीता बाल-बाल बच गईं।

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