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कानपुर: रामादेवी कांशीराम अस्पताल में ठीक कराए गए खराब पड़े वाटर कूलर
कानपुर के रामादेवी स्थित काशीराम अस्पताल में अमर उजाला की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के पीने के पानी के लिए लगाए गए वाटर कूलर काफी समय से खराब पड़े थे, जिससे भीषण गर्मी/समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अमर उजाला द्वारा इस जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और तत्काल संज्ञान लेते हुए खराब पड़े वाटर कूलरों की मरम्मत कराकर उन्हें चालू करवा दिया है।
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