{"_id":"6abbf07469b2ee4a7c029dff","slug":"video-kanpur-darkness-engulfs-krishnapuram-risk-of-accidents-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कृष्णापुरम में पसरा अंधेरा, हादसे का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वार्ड 26 के कृष्णापुरम में अंधेरा पसरा हुआ है। यहां पूरे इलाके में अंधेरा पड़ा होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है। इलाके के लोगों का कहना है कि पार्षद से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है।

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