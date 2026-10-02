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कानपुर: शतरंज प्रतियोगिता में सीएसजेएमयू और वीएसएसडी की टीम बनी चैंपियन

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:18 AM IST







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सीएसजेएमयू की दो दिवसीय अंतर महाविद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज, सिविल लाइंस में हुआ। टीम चैंपियनशिप के कड़े मुकाबलों में महिला वर्ग में सीएसजेएमयू और पुरुष वर्ग में वीएसएसडी कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ... और पढ़ें

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