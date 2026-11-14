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कानपुर छठ महापर्व: गंगापुर कॉलोनी में पार्षद शिवता दुर्गा गुप्ता ने कच्चे चूल्हे पर बनाया नहाय-खाय का प्रसाद

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 04:34 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 04:34 PM IST







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कानपुर के यशोदा नगर स्थित गंगापुर कॉलोनी में लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन 'नहाय-खाय' के अवसर पर पार्षद शिवता दुर्गा गुप्ता ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पारंपरिक कच्चे चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया। इस दौरान पारंपरिक अनुष्ठानों और आस्था का सुंदर नजारा देखने को मिला। ... और पढ़ें

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