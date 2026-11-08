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कानपुर: झकरकटी बस अड्डे पर यात्रियों का हंगामा और इंतजार, बसें न मिलने से पुल पर खड़े रहे लोग

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 03:54 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 03:54 PM IST







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कानपुर के झकरकटी बस अड्डे के बाहर पुल पर उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर जाने वाली बसें न मिलने से यात्रियों का भारी हुजूम घंटों से इंतजार कर रहा है। बसों की कमी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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