{"_id":"6b05b40512ad9deaa5006760","slug":"video-kanpur-child-severely-injured-after-being-bitten-on-the-leg-by-a-dog-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कुत्ते ने बच्चे के पैर में काटा, गंभीर रूप से घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: कुत्ते ने बच्चे के पैर में काटा, गंभीर रूप से घायल

Shikha Pandey

Updated Tue, 24 Nov 2026 09:27 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 09:27 PM IST







Link Copied



चकेरी थानाक्षेत्र के गदियाना ग इलाके में मंगलवार शाम को घर के बाहर खेल रहे 13 वर्षीय बच्चे मुमताज पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके पैर में काटकर घायल कर दिया। परिजनों ने कांशीराम अस्पताल में बच्चे का इलाज कराया। ... और पढ़ें

विज्ञापन