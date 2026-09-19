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कानपुर: पतारा में सीडीओ ने निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का किया निरीक्षण

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 02:57 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 02:57 PM IST







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सीडीओ अभिनव जैन ने पतारा कस्बे में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में देरी पर बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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