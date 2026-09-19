फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two notorious criminals from a vehicle-theft gang arrested in police encounter; one shot in the leg

महोबा: पुलिस मुठभेड़ में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Sat, 19 Sep 2026 08:05 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 19 Sep 2026 08:05 PM IST
सार

आरोपियों के पास से नौ बाइकें, एक ई-रिक्शा, तमंचा, कारतूस व गुमटी से चोरी माल बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विज्ञापन
Two notorious criminals from a vehicle-theft gang arrested in police encounter; one shot in the leg
मुठभेड़ में घायल आरोपी सुजीत पटैरिया को अस्पताल ले जाते पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने शुक्रवार की रात मुठभेड में वाहन चोर गिरोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास से चोरी की नौ बाइकें, एक ई-रिक्शा, तमंचा, कारतूस व गुमटी से चोरी माल बरामद किया गया है। पुलिस घटनाओं में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

विज्ञापन


शहर में चोरी की घटनाएं लगातार होने पर पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस की तीन टीमें गठित की थीं। देर रात संयुक्त टीमों में शामिल कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह व सर्विलांस प्रभारी शिवप्रताप सिंह ने बिलवई चुंगी स्थित करिया पठवा के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक बाइक से और दूसरा ई-रिक्शा में सामान लादकर जाते दिखा। रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इससे गोली बाइक सवार सुजीत पटैरिया निवासी बजरंग चौक के पैर में लगी जबकि दूसरे आरोपी संतोष नामदेव निवासी नयापुरा नैकाना को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। घायल सुजीत इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
विज्ञापन


पूछताछ में बाइक चोर गिरोह के सुजीत ने बताया कि वह अपने साथी संतोष नामदेव व राजेश नामदेव के साथ मिलकर बाइक चोरी करता था। शहर में अलग-अलग तिथियों में कई बाइकें चोरी कीं। 15 सितंबर की रात अशोक चौराहे के पास गुमटी से बीड़ी, गुटका आदि सामान चोरी कर ई-रिक्शा से ले गए थे। वह चोरी का माल और बाइकें बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने करिया पठवा के पीछे से झाड़ियों में छिपाकर रखी गईं चोरी की नौ बाइकें व एक ई-रिक्शा बरामद किया। आरोपी सुजीत के पास से तमंचा, तीन कारतूस, दो मोबाइल, 550 रुपये और गुमटी से चोरी माल बरामद किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसपी ने बताया कि बाइक चोरी व नकबजनी की घटनाएं सामने आने पर एसओजी समेत तीन टीमों का गठन किया गया था। रात के समय मुठभेड में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से चोरी की नौ बाइकें, एक ई-रिक्शा, तमंचा, कारतूस, मोबाइल और गुमटी से चोरी किया गया माल बरामद किया गया। मुठभेड में गिरफ्तार आरोपी सुजीत अभ्यस्त अपराधी है। उस पर नकबजनी, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत 28 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed