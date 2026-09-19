कानपुर: दहेज की शिकायत पर भड़का पति, फोन पर पत्नी को दिया तीन तलाक, पीटकर ससुराल से निकालने का भी आरोप

कर्नलगंज थानाक्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला ने पति समेत ससुरालीजन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला ने पुलिस ने शिकायत की तो जानकारी होने पर पति ने पत्नी को फोन कर गालीगलौज कर फोन पर ही तीन तलाक बोल दिया। पीड़िता ने पति समेत ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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तलाक महल निवासी अनमता फामिता उर्फ जेबा अंजुम ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि लखनऊ के थाना हसनगंज के सीतापुर रोड रूपपुर निराला नगर निवासी आफताब आलम से पांच नवंबर 2016 को निकाह हुआ था। शादी में ससुराल पक्ष के दबाव पर मायके वालों ने करीब 25 लाख रुपये कर्ज लेकर दान-दहेज दिया। करीब 15 तोले के जेवर भी दिए गए थे। आरोप है कि इसके बाद भी दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने लगे। उसका कहना है कि गर्भावस्था के दौरान भी इलाज और देखभाल नहीं कराई गई।20 सितंबर 2023 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पीटकर घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि उन्होंने कर्नलगंज थाने में 11 फरवरी 2026 को शिकायत की तो इसकी जानकारी होने पर पति ने फोन कर गालीगलौज करते हुए फोन पर तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। कर्नलगंज थानाप्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि पति समेत ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बयान के लिए बुलाया गया है।