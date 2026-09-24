{"_id":"6ab4f11a31063ede14062caf","slug":"video-kanpur-car-vandalized-and-laptop-stolen-in-sarojini-nagar-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सरोजनी नगर में खड़ी कार में तोड़फोड़ और लैपटॉप चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर नगर के सरोजनी नगर में घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर अंदर रखा कीमती लैपटॉप पार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित अमित कुमार ने आसपास शराब पार्टी कर रहे संदिग्ध युवकों अंकित सिंह तोमर और अमन वर्मा समेत अन्य अज्ञात लोगों पर घटना का संदेह जताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्यों के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी है।

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