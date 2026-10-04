{"_id":"6ac27d7885ff78252f0dab07","slug":"video-kanpur-call-to-action-against-ugcs-draconian-rule-demand-for-its-withdrawal-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: यूजीसी के काले कानून के विरोध में भरी हुंकार, काले कानून को वापस लेने की मांग की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की मासिक बैठक रविवार को किदवईनगर वाई-1 ब्लॉक में हुई। इसमें संगठन के विस्तार, सामाजिक एकजुटता पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग की। चेतावनी दी कि जल्द कानून वापस नहीं लिया गया तो संगठन इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगा। बैठक में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष रमन शुक्ला, जिला संयोजक निरंजन दीक्षित, युवा प्रकोष्ठ के रजत शुक्ला, उपाध्यक्ष आयुष मिश्रा, कैप्टन योगेश कुमार शुक्ला, रामानंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, अजय अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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