कानपुर: बांगरमऊ से 62 किमी बहकर गंगा बैराज पहुंचा व्यापारी का शव

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उन्नाव जिले के बांगरमऊ से 19 सितंबर से लापता किराना व्यापारी का शव पांच दिन बाद करीब 62 किलोमीटर दूर कानपुर में गंगा बैराज के गेट नंबर 21 के पास तैरता हुआ मिला। नानामऊ घाट वाले गंगा पुल पर बाइक खड़ी कर नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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