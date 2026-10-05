{"_id":"6ac3aadf8e2a46966301e522","slug":"video-kanpur-broken-manhole-cover-poses-accident-risk-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मेनहोल का ढक्कन टूटा, हादसे को दे रहा दावत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी के श्याम नगर सब्जी मंडी रास्ते में मेनहोल का ढक्कन टूटा। कूड़े से ढका गड्ढा हादसों को दावत दे रहा है। ऐसे ही श्याम नगर में बने सब्जी मंडी के चबूतरे पर सब्जी मंडी नहीं लगती है। चबूतरे पूरी तरह से टूट रहे है।

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