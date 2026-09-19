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कानपुर: चौबेपुर के उदेतपुर मंदिर में गणेश महोत्सव के दौरान खूनी संग्राम

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:33 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:33 PM IST







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चौबेपुर क्षेत्र अंतर्गत उदेतपुर गांव के मंदिर में गणेश महोत्सव के दौरान अराजक तत्वों ने अचानक लाठी-डंडों से हमला कर बवाल काट दिया। मारपीट से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और जांच में जुट गई है। ... और पढ़ें

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