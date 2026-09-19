कानपुर: कारोबारी के घर लाखों की चोरी का खुलासा, 17 साल का बाल अपचारी गिरफ्तार, नकदी समेत ये सामान बरामद

कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र के घुमनी बाजार में कारोबारी के घर का ताला तोड़कर लाखों का माल चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क के पास से 17 वर्षीय बाल अपचारी को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर कुली बाजार में पुराने बंद मकान के पास छिपाकर रखा चोरी का माल बरामद किया गया। बरामद सामान की कारोबारी की पत्नी ने पहचान की है।

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घुमनी बाजार निवासी संगीता अग्रवाल ने 13 सितंबर को फीलखाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके अनुसार सुबह साढ़े छह बजे वह किचन से सामान लेने कमरे में पहुंचीं, तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। अलमारी से चांदी के टुकड़े, 20 चांदी के सिक्के और तीन लाख से ज्यादा नकदी गायब मिली। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की।