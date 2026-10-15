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कानपुर: बिठूर उपचुनाव में भाजपा का परचम, समरेंद्र सिंह राणा 2483 वोटों से जीते

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 PM IST







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बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की है। विधायक अभिजीत सिंह सांगा के भाई और भाजपा प्रत्याशी समरेंद्र सिंह राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आदर्श द्विवेदी उर्फ विभु को 2483 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ... और पढ़ें

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