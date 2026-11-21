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कानपुर के नरवल स्थित सरसौल कस्बे के प्राचीन श्री शंकर दरबार एवं श्री खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा का अलौकिक श्रृंगार कर केक काटा गया और भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्याम प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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